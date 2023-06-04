Фактические погодные условия в Азербайджане

По данным Национальной гидрометеорологической службы, на 11:00 5 июня на территории Азербайджана местами наблюдались молнии, кое-где выпали проливные дожди.

Количество осадков составило до 2 мм в Балакане, Гахе, Грызе, Сабирабаде, Евлахе, Тертере, Шахдаге, Шеки, Загатале, Агстафе, Шамкире, Нафталане, Дашкесане, Садараке, Шаруре и Нахчыване.

В селе Зяхмят Гедабекского района с 18:35 до 18:45 выпал град диаметром 4-6 мм, в населенном пункте Гудъялчай-Гымыл Губинского района с 20:28 до 20:32 наблюдался мелкий град.

В Нахчыване и Нафталане западный ветер временами усиливался до 20 м/с, в Мингячевире – до 16 м/с. В Шахдаге, Лерике и Грызе наблюдался туман.

Температура воздуха 4 июня превысила климатическую норму на 4,7 градуса, максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила 31 градус тепла, в Нахчыване – 35 градусов, в горных районах – 29, в высокогорных районах – 16 градусов, в Аранской зоне – до 35 градусов.

Неустойчивая дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до полудня 9 июня. В некоторых местах ожидаются периодические дожди ливневого характера. Осадки, вероятно, будут интенсивными и сильными, в основном в горных и предгорных районах.

Ожидается, что в связи с ожидаемыми осадками водность в реках увеличится, а через некоторые горные реки пройдут кратковременные сели.