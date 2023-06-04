Мирзоян: Нет договоренности, по каким картам делимитировать границу

Нет окончательной договоренности о том, по какой карте должны проходить работы по делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Тем не менее, отметил Мирзоян, существуют обязательства проводить эти работы в соответствии с Алма-Атинской декларацией, о чем стороны договорились еще на пражской встрече в октябре прошлого года.

«И насколько мне известно, в Кишиневе президент Азербайджана не возражал против использования карт 1975 года», - сказал он.