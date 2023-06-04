Российские добровольцы увеличили серую зону в Белгороде

Добровольцы России в составе военных формирований Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» продолжают проводить свою операцию в Белгородской области. В результате их действий войска ВС РФ, вероятно, не контролируют КПП Шебекино-Плетеневка, а серая зона на территории Белгородчины составляет уже 10 квадратных километров.

Согласно данным карты Deep State, российские ополченцы создали серую зону в Белгородской области площадью 9,77 квадратных километров. Деятельность РДК и ЛСР фиксируется в Новой Таволжанке Белгородской области. Войска страны-оккупанта РФ, вероятно, утратили контроль над КПП на данном участке границы с Украиной (Шебекино-Плетеневка).

Россияне перебрасывают на Белгородчину дополнительные силы, однако не могут взять ситуацию под свой контроль из-за проблем с управлением.

"Белгородское направление. Зафиксирована работа проукраинских подразделений в Новой Таволжанке и отсутствие контроля врагом над пунктом пропуска. Россияне хоть и перебрасывают дополнительные силы, но из-за отсутствия управления не могут понять, что им делать. Продолжаются обоюдные обстрелы вдоль ДК", - подчеркнули аналитики Deep State.