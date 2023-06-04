Байрамов: Подписание мирного соглашения с Арменией неизбежно

Одним из основных направлений в постконфликтный период является процесс по мирному договору. Хотя этот процесс был интенсивным, позже из-за бойкота переговоров армянской стороной возник перерыв примерно на шесть месяцев. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Наконец, в мае состоялась встреча в Вашингтоне при непосредственном участии международных посредников. Были проведены переговоры между соответствующими делегациями двух стран. Далее этот процесс был продолжен на уровне лидеров, в течение мая было проведено несколько встреч. Непосредственно переговоры по мирному договору с армянской делегацией проходили в Москве в однодневный этап, и в ближайшее время очередная встреча запланирована в Вашингтоне. Вы знаете, что начало переговоров по мирному договору - инициатива азербайджанской стороны, базовые принципы были провозглашены Азербайджаном, первый проект мирного договора представлен Азербайджаном. Мы считаем неизбежным достижение мира в соответствии с международным правом и принципами. Должен быть подготовлен и подписан мирный договор и соглашение о нормализации межгосударственных отношений. Невозможно предсказать, сколько времени займет этот процесс», - подчеркнул министр.