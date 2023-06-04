Записал: Ага Гасымлы, собкор 13:52

«Hа одной из еще довоенных встреч со своими юными почитателями президент Владимир Путин высказал абсолютно правдивую мысль, заявив детям, что на самом деле у России нет границ. Что, собственно, доказывают сегодня своими операциями в приграничных с Украиной областях РФ российские добровольцы, воюющие в составе ВСУ», - сказал в беседе с haqqin.az политолог и обозреватель польского радио ZET Марек Сиерант. Комментируя рейды Русского добровольческого корпуса (РДК) вглубь российской территории, польский политолог отметил, что российские добровольцы, сражающиеся в составе ВСУ, вновь прорвались на территорию Белгородской области. По словам польского политолога, с момента начала боевых действий на российской территории президент Путин должен был, согласно Конституции РФ, ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию как минимум 500 тысяч человек, чтобы обеспечить защиту трех приграничных с Украиной регионов России.

«Но Путин этого не сделает, ибо, объявив военное положение и мобилизацию, ему придется выплачивать гражданам компенсации, эвакуировать людей, переводить экономику на военный режим и прочее, - объясняет Марек Сиерант. — Все это в планы Путина и олигархов из его ближайшего окружения не входит. Поэтому российское руководство будет идти по примитивному и тупиковому для Москвы пути – продолжать бомбить, причем не только Украину, но и собственную территорию, как это произошло с городком Шебекино. С другой стороны, вся военная тактика РФ, заключающаяся в бессистемных бомбежках, уже выдыхается. Во-первых, у РФ заканчиваются снаряды и ракеты, а ВПК России, как это видно по итогам прошлого месяца, не способен обеспечивать армию необходимым количеством боеприпасов. Во-вторых, у артиллерийских установок армии РФ подходит к концу ресурс использования стволов и гидравлики пушек: чем больше снарядов проходит через ствол орудия, тем быстрее изнашивается структура металла, происходит деформация ствола, и снаряды в результате летят куда попало. Важно учесть, что предел пользования стволов российской артиллерии, который составляет 800 выстрелов, большинством артиллерийских установок уже исчерпан. А оперативно заменить их на новые российская экономика, что называется, не готова. В итоге снижение военных ресурсов и массированные обстрелы дальнобойной артиллерии ВСУ, а также наступление армии Украины заставят россиян отступать аж до Москвы». По словам польского политолога, ВСУ не намерены вести боевые действия на территории Российской Федерации — это сделают добровольческие войска и противники российского режима. «Пока сложно сказать, в каком ключе будут развиваться события, - сказал Сиерант. - Все зависит от того, кто спонсирует РДК и другие российские отряды, выступающие против режима Кремля. Возможно, подразделения РДК займут какие-то области России, и тогда Путин попадется на собственный прием, который он использует в отношении соседних стран. Скажем, будет объявлена «Белгородская Народная Республика» или «Брянская Народная Республика». Или же это будет гражданская война за свержение власти в России. Не исключено также появление центробежных тенденций в этнических регионах - в Башкирии, на Северном Кавказе и других».

Политолог утверждает, что радость, которую испытали москвичи от ударов беспилотников по фешенебельным виллам на территории столичной Рублевки, подтверждает молву о ненависти рядовых россиян к олигархической власти в Москве. «Они могут не сочувствовать Киеву, но совершенно очевидно испытывают ненависть к властной кремлевской элите, - считает Сиерант. - Даже такой упертый пропагандист, как Соловьев, проговорился недавно, что миллионы россиян хихикали и радостно потирали руки, когда в небе над Рублевкой и Ново-Огарево появились дроны. Собственно, представители этого оппозиционного сообщества уже пополняют ряды российских добровольцев в Украине». Польский эксперт считает, что тактика российских генералов, заключающаяся в заваливании траншей противника пушечным мясом рядовых солдат, привела к тому, что у Путина, по сути, уже не осталось армии ни для продолжения войны в Украине, ни даже для защиты собственной территории. «В Украине уже погибло 225 000 россиян, но Кремль по-прежнему отправляет в «украинскую мясорубку» все новые и новые порции пушечного мяса, - утверждает Марек Сиерант. - Обратите внимание, какие решения принимает командование армии РФ. С появлением группы РДК на подступах к Шебекино российские войска открыли по городу ракетно-артиллерийский огонь, не удосужившись перед этим эвакуировать оттуда мирных жителей. Они готовы превратить в Бахмут или Мариуполь свои же населенные пункты! Причем все это делается против разведывательно-диверсионной группы, насчитывающей не больше 30-40 человек. Выясняется, что российское командование не знает также, как бороться против малочисленных диверсионных групп. Российские генералы приучены воевать так, как в Первую мировую войну - массовым наступлением по всей линии фронта. То, что украинцы постоянно заходят в спину российским войскам, приводит командование армии РФ в ужас. Теперь у Москвы все ходы проигрышные. Чтобы укрепить тылы, они должны отвести войска из Донбасса в Белгород. Если же они захотят оставить их в Украине, то потеряют линии снабжения и получат удар в спину от добровольческих групп».

Сиерант убежден, что война в Украине приведет к распаду России. «Такое уже было в истории российского государства и, скорее всего, будет на этот раз, - считает он. - Вылазки российских добровольцев из РДК определенным образом способствовали тому, что страх перед властью Путина постепенно перестал довлеть над сознанием рядовых россиян. Судить об этом можно по их комментариям в соцсетях, где Путина и его политику уже критикуют в открытую. Кроме того, у Пригожина и Кадырова появился шанс сыграть на падение путинского режима, чтобы начать свою борьбу за власть. Такое уже было во времена гражданской войны в России, когда отдельные командиры захватывали целые регионы и устанавливали там свою власть. Среди сбежавших в Украину россиян много желающих вступить в ряды РДК, однако Службе безопасности Украины приходится тщательно проверять этих людей, что занимает немало времени». По мнению польского политолога, формирование освободительной армии России – вопрос не принципа, а времени. «С каждым наскоком групп РДК вглубь российской территории фундамент власти в РФ будет расшатываться все больше, - считает он. – А россияне в конце концов перестанут бояться Путина и из аморфно-послушной массы превратятся в общество, готовое сражаться за свои права».