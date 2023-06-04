Партизаны готовятся вторгнуться и в Беларусь Марек Сиерант рассказывает haqqin.az
«Hа одной из еще довоенных встреч со своими юными почитателями президент Владимир Путин высказал абсолютно правдивую мысль, заявив детям, что на самом деле у России нет границ. Что, собственно, доказывают сегодня своими операциями в приграничных с Украиной областях РФ российские добровольцы, воюющие в составе ВСУ», - сказал в беседе с haqqin.az политолог и обозреватель польского радио ZET Марек Сиерант.
Комментируя рейды Русского добровольческого корпуса (РДК) вглубь российской территории, польский политолог отметил, что российские добровольцы, сражающиеся в составе ВСУ, вновь прорвались на территорию Белгородской области.
По словам польского политолога, с момента начала боевых действий на российской территории президент Путин должен был, согласно Конституции РФ, ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию как минимум 500 тысяч человек, чтобы обеспечить защиту трех приграничных с Украиной регионов России.
«Но Путин этого не сделает, ибо, объявив военное положение и мобилизацию, ему придется выплачивать гражданам компенсации, эвакуировать людей, переводить экономику на военный режим и прочее, - объясняет Марек Сиерант. — Все это в планы Путина и олигархов из его ближайшего окружения не входит. Поэтому российское руководство будет идти по примитивному и тупиковому для Москвы пути – продолжать бомбить, причем не только Украину, но и собственную территорию, как это произошло с городком Шебекино. С другой стороны, вся военная тактика РФ, заключающаяся в бессистемных бомбежках, уже выдыхается. Во-первых, у РФ заканчиваются снаряды и ракеты, а ВПК России, как это видно по итогам прошлого месяца, не способен обеспечивать армию необходимым количеством боеприпасов. Во-вторых, у артиллерийских установок армии РФ подходит к концу ресурс использования стволов и гидравлики пушек: чем больше снарядов проходит через ствол орудия, тем быстрее изнашивается структура металла, происходит деформация ствола, и снаряды в результате летят куда попало. Важно учесть, что предел пользования стволов российской артиллерии, который составляет 800 выстрелов, большинством артиллерийских установок уже исчерпан. А оперативно заменить их на новые российская экономика, что называется, не готова. В итоге снижение военных ресурсов и массированные обстрелы дальнобойной артиллерии ВСУ, а также наступление армии Украины заставят россиян отступать аж до Москвы».
По словам польского политолога, ВСУ не намерены вести боевые действия на территории Российской Федерации — это сделают добровольческие войска и противники российского режима.
«Пока сложно сказать, в каком ключе будут развиваться события, - сказал Сиерант. - Все зависит от того, кто спонсирует РДК и другие российские отряды, выступающие против режима Кремля. Возможно, подразделения РДК займут какие-то области России, и тогда Путин попадется на собственный прием, который он использует в отношении соседних стран. Скажем, будет объявлена «Белгородская Народная Республика» или «Брянская Народная Республика». Или же это будет гражданская война за свержение власти в России. Не исключено также появление центробежных тенденций в этнических регионах - в Башкирии, на Северном Кавказе и других».
Политолог утверждает, что радость, которую испытали москвичи от ударов беспилотников по фешенебельным виллам на территории столичной Рублевки, подтверждает молву о ненависти рядовых россиян к олигархической власти в Москве.
«Они могут не сочувствовать Киеву, но совершенно очевидно испытывают ненависть к властной кремлевской элите, - считает Сиерант. - Даже такой упертый пропагандист, как Соловьев, проговорился недавно, что миллионы россиян хихикали и радостно потирали руки, когда в небе над Рублевкой и Ново-Огарево появились дроны. Собственно, представители этого оппозиционного сообщества уже пополняют ряды российских добровольцев в Украине».
Польский эксперт считает, что тактика российских генералов, заключающаяся в заваливании траншей противника пушечным мясом рядовых солдат, привела к тому, что у Путина, по сути, уже не осталось армии ни для продолжения войны в Украине, ни даже для защиты собственной территории.
«В Украине уже погибло 225 000 россиян, но Кремль по-прежнему отправляет в «украинскую мясорубку» все новые и новые порции пушечного мяса, - утверждает Марек Сиерант. - Обратите внимание, какие решения принимает командование армии РФ. С появлением группы РДК на подступах к Шебекино российские войска открыли по городу ракетно-артиллерийский огонь, не удосужившись перед этим эвакуировать оттуда мирных жителей. Они готовы превратить в Бахмут или Мариуполь свои же населенные пункты! Причем все это делается против разведывательно-диверсионной группы, насчитывающей не больше 30-40 человек. Выясняется, что российское командование не знает также, как бороться против малочисленных диверсионных групп. Российские генералы приучены воевать так, как в Первую мировую войну - массовым наступлением по всей линии фронта. То, что украинцы постоянно заходят в спину российским войскам, приводит командование армии РФ в ужас. Теперь у Москвы все ходы проигрышные. Чтобы укрепить тылы, они должны отвести войска из Донбасса в Белгород. Если же они захотят оставить их в Украине, то потеряют линии снабжения и получат удар в спину от добровольческих групп».
Сиерант убежден, что война в Украине приведет к распаду России.
«Такое уже было в истории российского государства и, скорее всего, будет на этот раз, - считает он. - Вылазки российских добровольцев из РДК определенным образом способствовали тому, что страх перед властью Путина постепенно перестал довлеть над сознанием рядовых россиян. Судить об этом можно по их комментариям в соцсетях, где Путина и его политику уже критикуют в открытую. Кроме того, у Пригожина и Кадырова появился шанс сыграть на падение путинского режима, чтобы начать свою борьбу за власть. Такое уже было во времена гражданской войны в России, когда отдельные командиры захватывали целые регионы и устанавливали там свою власть. Среди сбежавших в Украину россиян много желающих вступить в ряды РДК, однако Службе безопасности Украины приходится тщательно проверять этих людей, что занимает немало времени».
По мнению польского политолога, формирование освободительной армии России – вопрос не принципа, а времени.
«С каждым наскоком групп РДК вглубь российской территории фундамент власти в РФ будет расшатываться все больше, - считает он. – А россияне в конце концов перестанут бояться Путина и из аморфно-послушной массы превратятся в общество, готовое сражаться за свои права».
Марек Сиерант уверен, что операцию, аналогичную проведенной группой РДК, следует ожидать и от белорусских добровольцев, воюющих в составе ВСУ.
«Военные отряды белорусских добровольцев полностью готовы к партизанской войне на белорусской территории, - утверждает польский политолог. – Уверен, что белорусские партизаны добьются больших успехов, поскольку будут действовать на чрезвычайно удобной для перемещений и маневров местности. К тому же с начала войны в Украине на территории Беларуси действуют проукраинские группы. Когда в марте 2022 года Лукашенко рассказывал на встрече с Путиным о четырех направлениях, с которых на Беларусь планировалось нападение, проукраинские партизаны Беларуси уже уничтожали в Могилевской, Гомельской и Минской областях сигнальное оборудование железных дорог и блокировали пути, по которым поступало оружие для российских войск в Украине. Таким образом, Путину придется не только противостоять РДК, но еще и спасать режим Лукашенко».
Марек Сиерант процитировал фрагмент из интервью немецким СМИ генерал-майора Вадима Скибицкого, заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором Скибицкий подчеркнул, что ликвидация Путина и Пригожина приведет лишь к хаосу в РФ, но никак не к прекращению войны в Украине.
«При таком раскладе, - отметил Сиерант, - россияне просто решат остановиться, как это уже было между Первой и Второй чеченскими войнами. Для того чтобы Россия перестала угрожать своим соседям, власть в этой стране должна полностью освободиться от имперского сознания. Поражение России в Украине - это не только восстановление территориальной целостности Украины, но также освобождение россиян от авторитарного режима и заодно освобождение соседних с Россией стран, на которых в последние двадцать лет Москва беспрерывно давила, спонсируя сепаратизм, провоцируя гражданские войны, а порой вторгаясь в эти государства».