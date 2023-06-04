Депутат недоумевает от процентов по кредитам
В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам. Об этом заявил депутат Али Масимли на заседании парламента.
«Сейчас в стране двузначные проценты по кредитам, и эти средства невозможно вложить в реальный сектор. Они могут дать 2-3-месячный эффект только в торговле, однако не применимы в производстве. Если Центробанк Азербайджана снижает инфляцию, должны снизиться и проценты в банках», - сказал депутат.
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