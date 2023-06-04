«Золотая Экстра» с крупным выигрышем в 75 000 AZN уже в продаже!

Законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане - ОАО "Азерлотерея" постоянно радует любителей лотерей своими новинками, повышая шансы на выигрыш. Компания представляет еще одну игру Poz-Qazan — "Золотая Экстра".

Общее количество лотерейных билетов стоимостью 3 AZN составляет 20 000 000, а количество выигрышных билетов — 4 889 690 шт. Общая сумма выигрышного фонда мгновенной лотереи "Золотая Экстра" составляет 39 599 400 AZN.

Самая большая сумма выигрыша — 75 000 AZN. Количество выигрышных билетов в этой сумме составляет 4. А у 86 билетов есть шанс выиграть 10 000 манатов и миллионы других денежных призов. Основное отличие "Золотой Экстры", внешне напоминающей лотерею "Золотая", в том, что она предлагает игроку 8 шансов на выигрыш.

Кроме того, счастливчиков ждут крупные выигрыши в размере 200 000, 100 000, 50 000 и 25 000 манатов на других билетах Poz-Qazan ОАО "Азерлотерея".