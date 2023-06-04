Минобразования проверит знания четвероклассников

В Азербайджане началась реализация реформ, связанных с качеством образования. Процесс ведется по двум направлениям: сертификация учителей, которая началась в первую очередь с педагогов начальных классов, и оценивание учащихся. Об этом сказал заведующий отделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

По его словам, через несколько дней пройдет оценивание знаний около 150 тысяч учащихся 4-х классов. Оценивание четвероклассников началось с 2022 года и продолжится в последующие.

Э.Алиев заявил, что на сегодняшний день почти половина учащихся 4-х классов испытывает трудности при понимании и выявлении основной мысли прочитанного текста. «Восприятие прочитанного – самый важный навык, который нужно развивать у школьников», - заметил завотделом.

Представитель Миннауки также подчеркнул, что в прошлом году по результатам мониторинга девочки показали более высокие результаты, чем мальчики. Также результаты школьников, обучающихся на азербайджанском языке, были лучше, чем результаты получающих образование на русском языке.