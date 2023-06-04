В школах Азербайджана будет введена единая форма

В новом учебном году в школах Азербайджана будет введена единая школьная форма. Как сообщил заведующий отделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнур Алиев, эскизы будущей формы были опубликованы вместе с текстом утвержденного Кабмином Азербайджана решения «Описание формы одежды для учащихся государственных общеобразовательных учреждений Азербайджана».

Школьная форма будет состоять из зимнего и летнего комплектов одежды. В зависимости от выбора конкретной школы форма может быть выполнена в следующих цветовых гаммах: темно-серые, темно-синие, темно-коричневые и цвета хаки брюки и юбки, а также футболки белого, голубого и бежевого цветов.

«При этом, - отметил Э.Алиев, - педсовет может сам решить, хотят они, чтобы их школа перешла на единую школьную форму. Если да, то учебному заведению следует выбирать форму из предложенных Министерством науки и образования четырех вариантов эскизов».

Какой из комплектов утвержденной школьной формы будет применяться в конкретном учебном заведении, педагогический совет школы будет решать самостоятельно.