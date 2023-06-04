Эксперт назвал самые горячие точки в СНГ
Грузия и Кыргызстан на данный момент являются самыми горячими точками в СНГ. Об этом заявил российский эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его мнению, именно в этих странах наблюдается самая большая вероятность организации Западом госпереворотов.
Брутер также отметил, что руководство Грузии знает об этой угрозе и старается ее купировать. Сегодня СМИ сообщили о задержании подозреваемых в попытке госпереворота в Кыргызстане.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!