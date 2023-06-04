Кандидат в президенты: США должны заставить Украину пойти на уступки России

Республиканец Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США, заявил, что Вашингтон должен заставить Киев пойти на территориальные уступки России. Об этом он сказал в эфире ABC News.

Рамасвами заявил, что «работа президента США состоит в том, чтобы заботиться об американских интересах», добавив, что военная поддержка Украины является менее важной целью, чем выстраивание отношений с Китаем.

«Я думаю, угроза №1 для Вооруженных сил США прямо сейчас, наша главная военная угроза — это китайско-российский союз. ...Продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая», — считает Рамасвами.

В частности, он предложил заморозить нынешние «линии контроля» в соглашении о перемирии «в стиле корейской войны», а также обязательство со стороны НАТО не включать Украину в состав блока. Взамен, по его словам, Россия должна будет выйти из военного соглашения с Китаем.

37-летний Рамасвами, основатель фармацевтической компании Roivant Sciences, 21 февраля объявил, что претендует на выдвижение своей кандидатуры на выборах в 2024 году от Республиканской партии.

Ранее Рамасвами говорил, что помощь Украине ослабляет США. По его мнению, страна должна больше внимания уделять Китаю, который хочет, чтобы война в Украине длилась как можно дольше, «чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань».