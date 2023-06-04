Украина создала в России сеть хорошо подготовленных агентов для диверсий и предоставляет им беспилотники собственного производства, которые, вероятно, попадают в РФ контрабандными маршрутами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

Как утверждают чиновники, Украина разработала диверсионные группы внутри России, состоящие из проукраински настроенных людей, хорошо подготовленных для ведения такого рода войны. Чиновники не смогли точно сказать, как Украине удалось переправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что украинская сторона создала хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где их затем собирают.

Кроме того, источники издания отмечают: именно диверсанты, получающие беспилотники от Украины, несут ответственность за атаку на Кремль 3 мая, которую российские власти назвали «покушением» на президента Владимира Путина.