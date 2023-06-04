В Минобразования рассказали о борьбе с прогулами в школах

В нынешнем учебном году случаи прогулов в школах удалось свести к минимуму. Как заявил заведующий отделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнур Алиев, это было одной из главных задач, стоявших перед региональными управлениями образования.

По его словам, одним из шагов, предпринятых в этом направлении, стал ежемесячный мониторинг в школах. Основной причиной прогулов занятий в школах регионов стало то, что при содействии родителей ученики занимались сельскими работами вместо того, чтобы посещать занятия. Поэтому со стороны региональных отделов образования на местах проводились просветительские мероприятия.

«Также, - заметил Э.Алиев, - посещаемость занятий снизилась во время пандемии. Поэтому по поручению Министерства науки и образования был усилен контроль за процессом посещаемости в школах. Ответственность, контроль и расследование причин низкой посещаемости являются частью работы, которая должна постоянно проводиться региональными отделами образования».