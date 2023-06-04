Подоляк пообещал «перенести» боевые действия в Россию

Украина с большим интересом будет наблюдать за войной на территории России, это уже абсолютная истина. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что Россия "будет испытывать боль, а россияне почувствуют, что такое ракетные обстрелы".

Вместе с тем он отметил, что нельзя сказать, когда могут быть реализованы подобные планы Киева. "Это может быть очень быстро, может быть медленно", - сказал советник главы офиса президента Украины.

По его словам, западные партнеры немного отстают от понимания, на каком этапе конфликта находится Украина, и есть определенная пауза между тем, когда нужно дать определенное вооружение и когда Киев его получает. Это относится и к количественному измерению. По мнению Подоляка, это происходит из-за "очень сильной бюрократии и неготовности принимать личные решения, переносимые в коллегиальные решения".