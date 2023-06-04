В Азербайджане школьников научат, как правильно себя вести

Начиная с сентября во всех школах Азербайджана будут внедрены «Правила поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях». Об этом сообщил заведующий отделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев.

По его словам, в этом году в 300 школах Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению «Правил поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях».

Пилотный проект в этих школах, где обучаются свыше 322 000 учащихся, будет реализован до конца текущего учебного года. По его итогам будут собраны и обсуждены результаты, и с сентября 2023 года новые правила внедрят во всех школах Азербайджана.

Отмечается, что проект документа был обсужден и доработан в результате встреч Общественного совета при Министерстве науки и образования, Министерства внутренних дел, ЮНИСЕФ, Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей, НПО и представителей педагогического сообщества.