Новый глава МИД Турции о приоритетах внешней политики

Турция продолжит придерживаться Концепции внешней политики, основанной на национальных интересах и с прицелом на независимость от любых форм влияния. Об этом заявил новый глава МИД Турции Хакан Фидан на церемонии передачи полномочий главы внешнеполитического ведомства в Анкаре.

«На посту главы государства приложу максимум усилий для защиты и продвижения интересов Турции, вклада в целостность, безопасность и благосостояние страны», - сказал турецкий министр.