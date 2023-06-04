Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка

Сообщается, что региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, срок полномочий которого истекает, представил премьер-министру Роланда Прайса, который будет занимать эту должность, и нового менеджера банка по Азербайджану Стефани Столмейстер.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, отмечено, что за прошедший период успешно реализованы совместные проекты, охватывающие различные сферы, также были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества по многим направлениям.