На российском радио прозвучало «экстренное обращение» Путина

«Россияне, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с Западом и при поддержке Вашингтона, вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор, превосходящий силу агрессора. На территории этой территории введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам необходимо противодействовать всеми силами РФ. Враг будет разбит, победа за нами», - говорится в записи голосом Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что президент России Владимир Путин 5 июня не выступал с экстренным телерадиообращением. Показанное в некоторых сетях видео - это взлом, специалисты уже разбираются с ним.

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», - сказал представитель Кремля.