В Нахчыване будет создана свободная экономическая зона

В Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана будет создана свободная экономическая зона. Об этом говорится в Государственной программе по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, основным исполнительным органом по этому вопросу является Министерство экономики, другим исполнительным органом - Государственный таможенный комитет.

Первоначально планируется разработка проекта по созданию свободной экономической зоны, затем - развитие экономики Нахчыванской АР с увеличением торговых и логистических возможностей.