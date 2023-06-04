Пригожин заявил о продвижении ВСУ под Бахмутом и зовет Шойгу на фронт

По его словам, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу перегруппировали и выставили войска вдоль Берховского водохранилища, чтобы защитить населенный пункт Берховка. «Потому что очень выгодные позиции. Такие выгодные, что просто торговались все за них. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор!» — сказал Пригожин, призвав Герасимова и Шойгу приехать на фронт, чтобы «поднять армию» и повести вперед.

Вооруженные силы Украины вернули себе часть территорий под Бахмутом в ходе контрнаступления, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом информирует The Moscow Times.

«Давайте вы сможете! А если не сможете - умрете героями», — заключил он.

Российские войска отошли от Берховки в мае. Тогда Минобороны РФ объяснило это перегруппировкой с целью занять более выгодные рубежи «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». Пригожин назвал это ложью, обвинив подразделения Минобороны в бегстве с флангов. По его словам, ЧВК «Вагнер» потребовалось семь месяцев, чтобы их оккупировать. «Более того, с возвращением этих позиций ВСУ открыли для себя возможность взять Бахмут в кольцо», - предупреждал Пригожин.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила контроль ВСУ над юго-западными окраинами Бахмута. «В городе Бахмут ситуация условно стабильная», — отметила она. По ее словам, российская армия не смогла выйти на границы Донецкой и Луганской областей, истощилась и не может наступать.

В свою очередь командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал о «движении вперед» ВСУ на Бахмутском направлении и уничтожении российских позиций.