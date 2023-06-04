Бывшему сотруднику посольства Азербайджана вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего атташе посольства Азербайджана в Корее по финансовым вопросам 33-летнего Наджиба Османова.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Османова к 6 годам лишения свободы, он был арестован в зале суда.

Согласно обвинительному заключению, с мая 2021 по февраль 2022 года Наджиб Османов присвоил 347 тысяч манатов, выделенных посольству Азербайджана в Южной Корее из госбюджета. Османов скрепил печатью и утвердил платежные поручения посольства и его сотрудников на выполнение коммунальных и страховых платежей. Позже он вывел эти средства из банка, перевел их на собственный счет, после чего потратил на букмекерские игры.

В суде обвиняемый своей вины не отрицал, заявив, что виной всему стало его пристрастие к азартным играм. Османов добавил, что возместил 77 тысяч долларов ущерба и сожалеет о содеянном. Потерпевшей стороной признали МИД Азербайджана.