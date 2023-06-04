По инициативе начальства ПО «Азеригаз» руководящие лица региональных управлений ПО проводят встречи с главами исполнительной власти различных районов Азербайджана.

Цель заключалась в достижении оперативного решения проблем, с которыми сталкиваются жители, связанных с газоснабжением. По этой причине в мае состоялись встречи начальника Загатальского регионального управления по эксплуатации газа с главами исполнительной власти региона.

На встрече обсуждались проекты, реализуемые производственным объединением SOCAR «Азеригаз», а также реформы по хозяйственной части, бесперебойное и устойчивое обеспечение потребителей природным газом.

Также были обсуждены вопросы подачи природного газа в новые населенные пункты и жилые массивы, своевременное предупреждение проблем, которые могут возникнуть на газифицированных территориях, и т.д.

Собеседники отметили необходимость всегда держать в центре внимания семьи шехидов и инвалидов войны.