Сын Пашиняна рассказал подробности своего похищения

Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что сел в машину обвиняемой в его похищении матери солдата, погибшего в 44-дневной войне, Гаяне Акопян по своей воле.

«Меня не уговаривали, я сел в машину по своей воле. Похищение началось в тот момент, когда я захотел выйти из машины, но госпожа Гаяне не позволила. Я сказал: «Хорошо, госпожа Гаяне, зачем вы везете меня в «Ераблур» против моей воли? Возьмите мой номер, позвоните мне. Если вам нужно встретиться, мы встретимся. На данный момент я не хочу ехать с вами в «Ераблур», а вы, не спрашивая моей воли, говорите, что мы туда едем», - сказал Пашинян.

Также Пашинян-младший на судебном заседании заявил, что выступает против отмены домашнего ареста для Гаяне Акопян. «Это тяжкое преступление, а домашний арест - слишком мягкая мера пресечения», - сказал он.