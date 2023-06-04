В Киеве прокомментировали заявление Москвы о начале контрнаступления ВСУ

О так называемом начале контрнаступления Украины сообщило в ночь на 5 июня Министерство обороны России. Там заявили о «крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта». Утверждалось, что оно «началось утром 4 июня».

В Генштабе ВСУ опровергли заявления российского Минобороны о том, что украинские военные «начали большое контрнаступление». На просьбу Reuters прокомментировать информацию неназванный спикер Генштаба ответил: «У нас нет такой информации, и мы не комментируем никакие фейки».

В заявлении россиян также говорилось, что наступление ВСУ якобы началось на юге Донецкого направления введением в бой двух механизированных бригад «из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений».

При этом Украиной «было привлечено шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом участке фронта».

В Минобороны РФ также заявили, что ВСУ «не достигли своих целей» и «понесли потери в живой силе и технике».

В свою очередь Центр стратегических коммуникаций ВСУ предупредил украинцев, что россияне активизируют свои информационно-психологические операции.

«С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении ВСУ, его направлениях и потерях украинской армии», - заявили в СтатКоме.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что объявления о начале контрнаступления не будет.