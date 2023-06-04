Алиев подписал распоряжение по Нахчывану

Согласно распоряжению, Министерству финансов Азербайджана предписано в течение месяца подготовить и представить в правительство предложения по финансированию Госпрограммы на период 2023-2024 гг., и до 1 июля 2024 года – предложения по финансированию Госпрограммы в 2025-2027 гг.

Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на 2023-2027 гг.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев представить президенту страны проекты более детальных планов действий для обеспечения реализации вопросов, предусмотренных Планом мероприятий на период 2023-2024 гг., до 1 сентября 2024 года – на период, охватывающий 2025-2027 гг.

Правительству также поручена координация выполнения мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, и информирование президента Азербайджана о реализации Госпрограммы один раз в год.

Центр анализа и коммуникации экономических реформ будет проводить мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме.

Министерствам финансов и экономики Азербайджана, а также Кабинету Министров НАР для финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, поручено ежегодно в процессе разработки госбюджета страны, государственных инвестиционных программ и госбюджета автономной республики предпринимать соответствующие меры по обеспечению необходимых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой.

Программа включает следующие приоритетные направления: создание благоприятной бизнес-среды; развитие торговли; развитие экспортоориентированной промышленности; развитие сектора производства и переработки продукции АПК; развитие туризма; увеличение производства и экспорта электроэнергии; развитие инфраструктуры; развитие социального сектора; развитие человеческого капитала; институциональное развитие и усиление защиты окружающей среды.

Реализация этих приоритетов позволит достичь 5 основных целей: обеспечение устойчивого развития; увеличение возможностей занятости; повышение уровня жизни населения; обеспечение эффективного использования природных ресурсов; защита окружающей среды.