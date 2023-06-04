Воюющий на стороне Украины легион «Свобода России» обратился к Пригожину с предложением обменять захваченного «вагнеровцами» российского подполковника, обвиненного в обстреле ЧВК, на российских военных, взятых в плен в ходе рейдов в Белгородскую область.

«Бойцами ЧВК «Вагнер» был взят в плен командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Роман Винивитин. В качестве жеста доброй воли мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области», - говорится в обращении представителя ЛСР с позывным «Цезарь».