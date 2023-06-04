Сепаратист Пушилин заявил о тяжелой ситуации под Бахмутом

В «ДНР» прокомментировали информацию о продвижении ВСУ на флангах под Бахмутом.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах остается очень тяжелой, но находится под контролем российских сил. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит», - заявил главарь сепаратистов Донбасса Денис Пушилин.

Он также утверждает, что у российских войск есть «серьезное продвижение» в Марьинке под Донецком.

Кроме того, по его словам, украинские войска дважды за последние двое суток предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара. Пушилин утверждает, что ВСУ понесли потери, а их атаки были отбиты.