С каким подарком Пашинян приехал к Эрдогану?

3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как стало известно одному из армянских изданий, Никол Пашинян прилетал в Анкару не с пустыми руками.



Глава армянского Кабмина подарил Эрдогану ковер с его изображением. Кроме того, на изделии также вышита надпись на турецком языке.

При этом издание отмечает, что вышеуказанная информация не подтверждена, поскольку в аппарате Пашиняна отказались отвечать на звонки журналистов.