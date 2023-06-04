США следят за атаками украинцев по России

Военные США внимательно следят за атаками украинских сил внутри РФ и не исключают риска эскалации конфликта из-за них. Об этом заявил телеканалу CNN председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

У Милли спросили, могут ли такого рода атаки привести к эскалации конфликта с РФ. Генерал ответил, что «риски эскалации существуют всегда», и США «очень и очень внимательно» наблюдают за этими событиями.

Он утверждает, что происходящее «представляет экзистенциальную угрозу самому существованию Украины и имеет еще большее значение для остального мира: для Европы, для США и остального мира».

Милли добавил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к контрнаступлению, но пока «слишком рано» говорить о его возможных последствиях.