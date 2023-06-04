Леонид Швец, автор haqqin.az 17:45

В России практически невозможно найти более заслуженного политика-ветерана сражений с независимой Украиной, чем Константин Затулин. Владимир Путин еще не перебрался из Питера в Москву, когда в марте 1996 года Украина впервые запретила Затулину въезд в Автономную Республику Крым «за разжигание межнациональной розни и посягательство на территориальную целостность Украины». Он тогда, кстати, всерьез к запрету не отнесся, и в 1998 году украинские пограничники сняли его с паромной переправы в Керчи и отправили обратно. Несколько раз такие и по тем же мотивам запреты возобновлялись при президенте Ющенко, а при Порошенко в сентябре 2017 года депутат Госдумы был объявлен в розыск главной военной прокуратурой Украины, Печерский районный суд города Киева выдал разрешение на его арест. При Зеленском его внесли в санкционный список.

В общем, заслуги Константина Затулина в разжигании нынешней войны велики и несомненны. Летом 2014 года президент России в знак признания достижений политика в военно-политической операции по аннексии Крыма вручил ему орден Почета. И уже после начала большого вторжения в Украину Затулин поддержал войну, назвав ее «трудным решением», но, дескать, у России другого выбора не оставалось. И вот этот выдающийся украинофоб делает на днях сногсшибательные заявления. На форуме «Какая Украина нам нужна?» 1 июня Константин Затулин обратил внимание собравшихся на то, что на взятие Бахмута было потрачено 224 дня, в то время как Сталинградская операция заняла 200 дней, а штурм Берлина — 17 дней. «Мы пока не демонстрируем таких победных результатов, которых мы хотели бы сами себе поставить в заслугу». Дальше - больше. «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните - денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл».

Еще один прекрасный пассаж по ходу дальнейшего обсуждения: «Что касается Януковича и того, кто его приводил к власти, кто в этом виноват. Занести портрет, нет? У нас есть руководство в стране, которое, как мы понимаем, мы уважаем. Владимир Владимирович Путин. Вы думаете, Владимир Владимирович Путин не является в этом случае ответственным за то, что с нашей стороны была оказана поддержка Януковичу? Вы если против Путина, так и скажите - мы хотим его привлечь к ответственности за то, что он привел Януковича». И общий вывод: «Когда мы стали действовать и тут же дали повод всем нас демонизировать и создать этот блок против нас, вот что произошло. Это ошибка, и эту ошибку теперь мы все несем, и бессмысленно говорить, кто там был прав, кто виноват, потому что у нас, как говорится, one way ticket (билет в один конец), но то, что это была ошибка - это очевидно». В Госдуме после высказываний Затулина случился ступор. Не будучи членом «Единой России», он входит в состав партийной фракции и является первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ. При этом Затулин вообще стоит у истоков партии: в 2001 году, когда объединились «Отечество — вся Россия» и движение «Единство», он стал учредителем и членом центрального политического совета партии «Единая Россия». И сейчас этот авторитетный человек и суперпатриот позволяет себе такие пораженческие заявления! Говорят, думское начальство мучительно решает, как его наказать. С другой стороны, если уже Затулина наказывать, то кто же останется?