Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что страна имеет настолько давние и тесные отношения с российским регионом, что сам белорусский лидер называл область «своей».

«Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область. Поэтому я ее всегда называл своей. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область», — объяснил Лукашенко.



Глава Беларуси добавил, что не видит ничего плохого в сближении российского региона с Минском.