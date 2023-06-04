Омбудсмен посетила армянских диверсантов

Во время посещения были приняты два армянских военнослужащих – Ховагимян Харут и Газарян Карен, задержанные 26 мая в связи с нарушением госграницы Азербайджана, проходящей через село Раздере Зангиланского района азербайджано-армянской границы, и совершением других незаконных деяний, привлеченных решением суда в качестве обвиняемых лиц.

Отмечается, что Сабина Алиева конфиденциально приняла каждого из них, на месте выслушала их обращения. Принятые омбудсменом лица не жаловались на условия содержания и обращение с ними, выразили благодарность азербайджанскому государству за созданные условия.