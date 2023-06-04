«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», - написала она.

ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, заявила замглавы Минобороны А.Маляр.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские военные двигаются широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты. Россияне находятся в обороне и хотят удержать позиции.

На юге российские войска тоже находятся в обороне. Там продолжаются бои местного значения.

Маляр отметила, что РФ запускает информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать российские позиции на южнодонецком направлении. «Противник предпринял новые попытки проведения атак на южнодонецком направлении… введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток", - утверждают в российском оборонном ведомстве.