Российская телеведущая, журналистка и пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что сразу несколько стран Запада согласились передать Украине свои системы ЗРК Patriot.

В прямом эфире ток-шоу «60 минут» Скабеева признала, что фактически Украина уже стала членом НАТО, получив от альянса самые передовые системы вооружений в огромных количествах.

Однако худшее для России впереди, когда Киев получит официальное членство в альянсе, заявляет она.

«Это не очень хорошие новости, ведь чем больше Patriot будет на вооружении Украины, тем труднее нашим ВКС наносить удары. При этом Украина уже вооружена лучше и больше, чем любая страна НАТО. Фактически Украина уже является членом альянса де-факто. Однако членство де-юре откроет путь к открытому размещению американских баз и ракет на ее территории, то есть у наших с вами границ», - заявила Скабеева.