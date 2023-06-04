Нетаньяху передал «послание» Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время масштабных учений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) под названием «Ударный кулак» передал «послание» Ирану, сообщают израильские СМИ.
Глава израильского правительства, отметив, что ближневосточная реальность меняется стремительными темпами, заявил, что «Израиль не сидит сложа руки».
«Мы подгоняем нашу военную доктрину и оперативные возможности в соответствие с происходящими изменениями и нашими целями, которые остаются неизменными. Мы обязаны действовать против иранской ядерной угрозы, ракетных обстрелов и объединения фронтов, которое мы называем „войной на несколько фронтов“. Это вынуждает нас заранее взвесить несколько основных решений, которые Кабинету и правительству придëтся принять вместе с системой безопасности, ЦАХАЛом и другими военными структурами», - сказал Нетаньяху.