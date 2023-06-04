20 миллионов от азербайджанской нефти утекли в офшоры громкое дело

Эльяс Шафиев, собкор

Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, Михаил Киперман, был обвинен Службой безопасности Украины в выводе средств в размере 16 миллионов долларов в офшорные счета. Киперман является акционером компаний группы «Приват» и членом наблюдательного совета компаний «Днепроазот» и «Укртатнафта». Он подозревается в выводе 600 миллионов гривен из компании «Укртатнафта», управляющей Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

Михаил Киперман

До февраля 2022 года «Укртатнафта» занималась переработкой нефти, которую добывала сама или импортировала из Азербайджана. Она импортировала нефть, в основном марки Azeri light, танкерами и перегружала ее в терминалах группы «Приват». Нефть продавалась двум компаниям-нерезидентам: швейцарскому подразделению азербайджанской государственной компании SOCAR и швейцарскому трейдеру Nordwind Trade, владельцем которого является Михаил Киперман.

Деньги, предназначенные для оплаты поставки 23 тысяч тонн азербайджанской нефти, были сняты со счетов «Укртатнафты» и перечислены на зарубежные счета Кипермана. Организована фиктивная сделка, в результате которой банк пропустил платеж на счет Nordwind Trade, и 20 миллионов долларов были выведены из Украины в Швейцарию, а SOCAR не получил оплату за нефть.

Кроме того, исчезло также 72 тысячи тонн нефти, которые находились на перевалке. Эта нефть была перекачана на Кременчугский НПЗ без оплаты продавцу, растаможки и уплаты налогов. Полученное топливо было реализовано без уплаты акцизов в бюджет.

Дополнительно в конце февраля 2022 г. государственная «Укртранснафта» прокачала более 120 тыс. тонн нефти из собственных резервов на Кременчугский НПЗ для переработки в горючее для ВСУ.

Однако пока невозможно установить судьбу и этого горючего. В общей сложности, по данным СБУ, бывшие руководители «Укрнафты» и «Укртатнафты» присвоили 40 млрд грн.