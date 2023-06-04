Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, Михаил Киперман, был обвинен Службой безопасности Украины в выводе средств в размере 16 миллионов долларов в офшорные счета. Киперман является акционером компаний группы «Приват» и членом наблюдательного совета компаний «Днепроазот» и «Укртатнафта». Он подозревается в выводе 600 миллионов гривен из компании «Укртатнафта», управляющей Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

До февраля 2022 года «Укртатнафта» занималась переработкой нефти, которую добывала сама или импортировала из Азербайджана. Она импортировала нефть, в основном марки Azeri light, танкерами и перегружала ее в терминалах группы «Приват». Нефть продавалась двум компаниям-нерезидентам: швейцарскому подразделению азербайджанской государственной компании SOCAR и швейцарскому трейдеру Nordwind Trade, владельцем которого является Михаил Киперман.

Деньги, предназначенные для оплаты поставки 23 тысяч тонн азербайджанской нефти, были сняты со счетов «Укртатнафты» и перечислены на зарубежные счета Кипермана. Организована фиктивная сделка, в результате которой банк пропустил платеж на счет Nordwind Trade, и 20 миллионов долларов были выведены из Украины в Швейцарию, а SOCAR не получил оплату за нефть.

Кроме того, исчезло также 72 тысячи тонн нефти, которые находились на перевалке. Эта нефть была перекачана на Кременчугский НПЗ без оплаты продавцу, растаможки и уплаты налогов. Полученное топливо было реализовано без уплаты акцизов в бюджет.

Дополнительно в конце февраля 2022 г. государственная «Укртранснафта» прокачала более 120 тыс. тонн нефти из собственных резервов на Кременчугский НПЗ для переработки в горючее для ВСУ.

Однако пока невозможно установить судьбу и этого горючего. В общей сложности, по данным СБУ, бывшие руководители «Укрнафты» и «Укртатнафты» присвоили 40 млрд грн.