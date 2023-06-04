Фуад Нагиев приехал в оживший Баскал

Отметим, что до начала реставрационных работ жизнь в поселке угасла, а многие жители покинули пришедший в упадок исторический оазис.

Сегодня, в понедельник, 5 июня глава Госагентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев провел прием граждан поселка Баскал Исмаиллинского района. На встрече Нагиев ответил на интересующие граждан вопросы, выслушал их мнения и дал соответствующие поручения.

Глава Госагентства отметил важность мероприятий, предпринятых в последнее время с целью ознакомления с туристическим потенциалом Баскала, имеющего особое значение в истории культуры Азербайджана, с его уникальной архитектурой, традициями народных ремесел, таких как древнее шелководство, кузнечное дело и средневековой градостроительной культурой. После реставрационных и реконструкционных работ наблюдается значительное увеличение количества туристических поездок в поселок, что способствует возрождению социально-экономической жизни, увеличению возможностей трудоустройства в связи с туризмом.

Во встрече с гражданами также принял участие глава исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров. В целях выполнения поручений, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 3 октября 2018 года “О Баскальском государственном историческом архитектурном заповеднике”, на территории заповедника поэтапно были проведены ремонтные, строительные и реставрационные работы для создания туристической инфраструктуры.

На начальном этапе на территории рыночной площади была восстановлена историческая баня XVII века, отремонтированы 7 мастерских. На втором этапе на территории рыночной площади было построено административное здание заповедника, на территории были проведены работы по благоустройству. Стены, полы, ворота на 1600-метровом участке улиц были восстановлены и адаптированы к исторической среде, улицы были освещены, при въезде в город были построены и введены в эксплуатацию парковка для автомобилей, туристический информационный центр.

Отметим, что в августе прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Государственный историко-архитектурный заповедник “Баскал” и ознакомились с проводимыми здесь реконструкционными и реставрационными работами.

На следующем этапе планируется восстановление мечети шейха Мухаммеда и Хаджи Бадала, капитальный ремонт Дома культуры Баскал, капитальный ремонт здания бывшей школы (многофункциональный туристический центр), реставрация 6 исторических домов.

Однако, поскольку количество туристов, посещающих Баскал, продолжает расти, планируется благоустроить и добавить в туристический маршрут дорогу от площади Баскал к историческому кладбищу, отремонтировать дом народного ополченца «Партизана Мамеда», создать музей и осуществить прочие значимые работы.