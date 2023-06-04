Офис Зеленского: «Москва отражает наступление, которого еще нет»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал всех, кому интересна тема о контрнаступлении ВСУ, следить только за официальными новостями из Украины.

"Российские новостные сводки уже давно превратились в отдельную виртуальную метавселенную. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого "еще нет", — написал Подоляк в своем Twitter.

По его словам, российские пропагандисты распространяют информацию о том, что "миллионная российская армия" активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрилий истребителей F-16, в то время как Украина внимательно наблюдает за этой "эпической битвой", хотя и с некоторым удивлением.