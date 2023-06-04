Сотни турецких военных в Косово

500 турецких военных прибыли в Косово, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«Около 500 турецких военных из состава 65-й механизированной пехотной бригады составят основу подкрепления для альянса. Дополнительные силы НАТО приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется», — говорится в сообщении.

Уточняется, что турецкий батальон первоначально будет дислоцирован в Кэмп-Султан-Мурат и будет находиться в Косово столько времени, сколько потребуется. Кроме того, дополнительный батальон резервных сил НАТО также приведен в повышенную боевую готовность для развертывания в случае необходимости.