В Азербайджане увеличили штрафы за превышение скорости

В Азербайджане увеличиваются штрафы за превышение скорости на дороге. В связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Сообщается, что за превышение установленной скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч будет наложен штраф в размере 200 манатов. За превышение установленной скорости движения на дороге 61 км/ч и более - в размере 300 манатов.