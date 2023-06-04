Делегация из Узбекистана в центре DOST

Делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы. Также гости посетили Аллею шехидов и почтили память шехидов.

Делегация во главе с директором Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана Мансурбеком Оллоёровым находится с визитом в Азербайджане.

Затем делегацию приняли в агентстве DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения. Перед встречей гости ознакомились с центром DOST №1, услугами, оказываемыми здесь населению. Для них были сделаны презентации по концепции DOST, инновационным практикам работы министерства, электронным системам.

На встрече с делегацией Узбекистана министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Узбекистаном имеют древнюю историю, благодаря усилиям глав государств Азербайджана и Узбекистана эти связи постоянно развиваются и расширяются, между двумя странами осуществляется тесное сотрудничество в рамках международных организаций.

Делегация была подробно проинформирована о реформах, проводимых в последние годы в сфере труда и занятости, а также социальной защиты в Азербайджане. Были доведены до внимания проделанная работа по широкому внедрению инновационных решений в социальной сфере, концепция друзей, механизмы проактивного обслуживания.

Оллоёров подчеркнул, что отношения двух стран постоянно расширяются, и отметил важность развития социального сотрудничества, обмена опытом в процессе социальных реформ.