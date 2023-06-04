Азербайджанские военные на учениях в Турции Фото
На авиабазе в турецкой Конье стартовали международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2023» с участием военнослужащих разных стран.
Как сообщили в Минобороны Азербайджана, на международных учениях, которые продлятся до 16 июня текущего года, Азербайджан представят пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС Азербайджана, а также военнослужащие ВМС и спецназа.
Сообщается, что сначала был представлен брифинг о сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности и задачах, которые будут выполняться на различных этапах.