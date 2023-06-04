Кулеба: У ВСУ достаточно оружия для контрнаступления

Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления против России. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Украине уже разблокировали все оружие. Не осталось ничего серьезного, за что можно было бы бороться", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Кулеба не сказал, началось ли контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, что оно закончится победой Украины.

Министр также добавил, что вступление в НАТО является следующей важной целью на повестке дня, но признал, что членство в альянсе станет возможным только после окончания активных боевых действий: "Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе - это прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО".