Гиркин обвиняет Пригожина

Экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в помощи украинским силам.

Комментируя заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его наемники, возможно, зайдут в Белгородскую область России для подавления сил партизан, Гиркин заявил, что передислокация "вагнеровцев" из Бахмута в Шебекино выгодна, прежде всего, ВСУ.

"Кстати, анонсированное Главным Болтуном Оркестра Пригожиным, "самостийное" перемещение выведенного из Бахмута "Вагнера" под Шебекино - как раз выгодно именно и только ВСУ",- сказал Гиркин.

По его мнению, при таком сценарии, пока изрядно потрепанный, но все еще крупный резерв наемников будет занят боями где-нибудь в Волчанске, ВСУ нанесут удар силам РФ в другом месте.