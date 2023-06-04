Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой во время своего второго визита в Киев. Об этом сообщает Sky News.

Во время встречи глава МИД Британии заявил, что Украина победит Россию.

"Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на поддержку Великобритании", — заявил Клеверли.