Экс-заместитель Трампа хочет составить ему конкуренцию

Бывший вице-президент США времен администрации Дональда Трампа Майк Пенс в понедельник подал документы на участие в президентских выборах в 2024 году, об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США.

Представитель Пенса Девин О'Мелли подтвердил журналистам, что бывший вице-президент действительно подал документы для участия в выборах в следующем году.