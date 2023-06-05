Экс-заместитель Трампа хочет составить ему конкуренцию
Бывший вице-президент США времен администрации Дональда Трампа Майк Пенс в понедельник подал документы на участие в президентских выборах в 2024 году, об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США.
Представитель Пенса Девин О'Мелли подтвердил журналистам, что бывший вице-президент действительно подал документы для участия в выборах в следующем году.
63-летний Майк Пенс – опытный политик, который ранее был лидером республиканцев в Палате представителей Конгресса США и избирался губернатором штата Индиана. Его называют одной из потенциальных альтернатив Трампу. Известный консервативными взглядами Пенс поддерживал Трампа в течение всего времени его пребывания на посту президента. Но после поражения Трампа на выборах 2020 года он дистанцировался от экс-президента, заявив, что поощрение им участников штурма Капитолия поставило его и его семью под угрозу.