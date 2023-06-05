Польша потерпела окончательное поражение в Европейском суде

Польша потерпела окончательное поражение в тяжбе с Евросоюзом по поводу независимости судов и личной неприкосновенности судей, пишет Euronews.

Суд в Люксембурге признал, что проводимая Варшавой с 2019 года судебная реформа противоречит законодательству ЕС. С таким выводом согласился Брюссель, который и подал иск о незаконности ряда правил судебной системы Польши. ЕС обвиняет ее консервативное правительство в ограничении независимости судей и подрыве принципа разделения властей.

По этому поводу Европейский суд вынес уже несколько постановлений. В последнем отменяются ежедневные штрафы по 500 тысяч евро, наложенные на Польшу в качестве наказания два года назад. Но страну обязывают теперь заплатить то, что она должна до сегодняшнего дня.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Европейский суд поступил как "коррумпированный трибунал".