После реакции haqqin.az началась реставрация башни Шаха

Начались долгожданные реставрация и ремонт исторического наследия Надир-шаха – крепости Dairəvi qala (Круглая башня) в Ленкорани, о бедственном положении которой haqqın.az написал в апреле нынешнего года.

Напомним, что первыми тревогу забили жители Ленкоранского района, сообщившие в редакцию haqqin.az, что в условиях влажных субтропиков, когда дожди идут неделями, и осадки проникают вовнутрь здания, крепость Dairəvi qala разрушается буквально на глазах у горожан. Сообщалось, в частности, что крыша крепостной башни пришла в полную негодность, а внутренние конструкции, особенно лестницы между этажами, обветшали настолько, что могут обвалиться в любой момент.

Отметим, что Dairəvi qala и еще одна небольшая крепость рядом были построены Надир-шахом в период с 1747 по 1786 годы, как фортификационное сооружение для защиты города Ленкорань от нападений со стороны моря и юга.