После реакции haqqin.az началась реставрация башни Шаха
Начались долгожданные реставрация и ремонт исторического наследия Надир-шаха – крепости Dairəvi qala (Круглая башня) в Ленкорани, о бедственном положении которой haqqın.az написал в апреле нынешнего года.
Напомним, что первыми тревогу забили жители Ленкоранского района, сообщившие в редакцию haqqin.az, что в условиях влажных субтропиков, когда дожди идут неделями, и осадки проникают вовнутрь здания, крепость Dairəvi qala разрушается буквально на глазах у горожан. Сообщалось, в частности, что крыша крепостной башни пришла в полную негодность, а внутренние конструкции, особенно лестницы между этажами, обветшали настолько, что могут обвалиться в любой момент.
Отметим, что Dairəvi qala и еще одна небольшая крепость рядом были построены Надир-шахом в период с 1747 по 1786 годы, как фортификационное сооружение для защиты города Ленкорань от нападений со стороны моря и юга.
Во времена Российской империи и Советского Союза крепость использовалась в качестве пересыльной тюрьмы для профессиональных революционеров. В частности, в начале ХХ века в одном из казематов Dairəvi qala содержался Иосиф Джугашвили (Сталин).
В августе 2001 года постановлением Кабинета министров Азербайджана крепость Dairəvi qala была включена в список памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства.
В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана нам сообщили, что для реставрации ленкоранской крепости по инициативе министра культуры были привлечены известные специалисты из Турции. Фасаду здания и его внутренним помещениям будет возвращен исторический вид, после чего крепость Dairəvi qala станет национальным музеем.
В настоящее время идут активные подготовительные работы к реставрации данного памятника.
Вчера жители Ленкорани прислали в редакцию haqqin.az фотографии ремонтно-реставрационных работ, начавшихся в Dairəvi qala, а также выразили надежду, что исторический памятник национального зодчества станет туристической достопримечательностью, своего рода азербайджанским фортом Байярд, который привлечет отечественных и зарубежных туристов и станет местом для съемок исторических фильмов, спектаклей и образовательных телепередач.