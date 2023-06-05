IronWind: 1,9 км вплавь, 90 км на велосипеде и 21,1 км бегом В честь 100-летия Гейдара Алиева; фото
4 июня в парке Нерекенд поселка Пираллахи прошел открытый турнир IronWind, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Соревнование было организовано Министерством молодежи и спорта, Федерацией триатлона Азербайджана (ATF), клубом Triterra и при поддержке Baku City Circuit.
В IronWind приняли участие 83 спортсмена. Наряду с Азербайджаном, они представляли Турцию, США, Великобританию, Хорватию, Россию и другие страны.
Мероприятие вызвало огромный интерес как со стороны медиа, так и у жителей Баку, которые пришли понаблюдать за соревнованиями и прекрасными видами Каспийского моря.
Участники преодолели вплавь 1,9 км, затем проехали 90 км на велосипеде, после чего им еще предстояло пробежать 21,1 км. В соревновании спортсмены принимали участие как индивидуально, так и группами.
Также Федерация триатлона Азербайджана для повышения внимания к детскому спорту организовала в парке Нерекенд забеги на короткие дистанции для младших возрастных групп.
Ну а в главном соревновании, в абсолютной категории призовые места заняли:
Женщины
1.Инна Анисимова
2.Рабия Оруджлу
3.Наталья Валлек
Мужчины
1.Александр Мордасов
2.Теймур Фараджов
3.Константин Ведмедь.
В церемонии награждении принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Федерации триатлона, глава клуба Triterra Руфат Гасанов, генеральный секретарь ATF Сеймур Гусейнов и вице-президент Федерации Азер Алиев.
Победители получили денежные призы в размере 2 тысяч манатов и подарки от спонсоров. За 2-е и 3-е места полагалось соответственно 1000 и 500 манатов, а также спонсорские подарки.
Спонсоры соревнования: PMD, ALUFAR, METAK, NAR MOBILE, BONAQUA, SMARTSCORING.