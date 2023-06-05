4 июня в парке Нерекенд поселка Пираллахи прошел открытый турнир IronWind, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Соревнование было организовано Министерством молодежи и спорта, Федерацией триатлона Азербайджана (ATF), клубом Triterra и при поддержке Baku City Circuit.

Мероприятие вызвало огромный интерес как со стороны медиа, так и у жителей Баку, которые пришли понаблюдать за соревнованиями и прекрасными видами Каспийского моря.

В IronWind приняли участие 83 спортсмена. Наряду с Азербайджаном, они представляли Турцию, США, Великобританию, Хорватию, Россию и другие страны.

Участники преодолели вплавь 1,9 км, затем проехали 90 км на велосипеде, после чего им еще предстояло пробежать 21,1 км. В соревновании спортсмены принимали участие как индивидуально, так и группами.

Также Федерация триатлона Азербайджана для повышения внимания к детскому спорту организовала в парке Нерекенд забеги на короткие дистанции для младших возрастных групп.

Ну а в главном соревновании, в абсолютной категории призовые места заняли:

Женщины

1.Инна Анисимова

2.Рабия Оруджлу

3.Наталья Валлек

Мужчины

1.Александр Мордасов

2.Теймур Фараджов

3.Константин Ведмедь.