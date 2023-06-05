Гянджинский суд сжалился над обвиняемым в контрабанде турком
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу гражданина Турции 59-летнего Мехмета Килисли, обвиняемого в контрабанде.
Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности тот факт, что подсудимый искренне раскаялся в содеянном, что он потерял дом в результате землетрясения в турецкой провинции Хатай, и что некоторые его близкие стали жертвами природного бедствия, и назначил ему денежный штраф в размере 2000 манатов.
Как сообщает haqqin.az, Килисли пытался незаконно транзитом провезти через территорию Азербайджана различные изделия из металла на 176 тыс. манатов - золото, серебро, медные монеты, подсвечники и т.д. - с целью их реализации на московском рынке Food City. Контрабанду он спрятал в различных тайниках в своем грузовом автомобиле Mercedes-Benz.
Килисли был задержан в прошлом году на территории таможенного поста «Гырмызы Кёрпю», таможенники изъяли контрабандные товары. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о контрабанде, ему запретили покидать территорию Азербайджана на время следствия.
На суде Килисли рассказал, что работал водителем в международной компании по грузоперевозкам и в основном перевозил грузы в европейские страны. Ранее он посещал Азербайджан транзитом, направляясь из Турции в Россию.
По словам обвиняемого, во время ремонта в своем доме он обнаружил большое количество старинных монет, за которые ему на местном рынке предложили всего лишь 800 долларов. От своего работавшего в Food City родственника Килисли узнал, что там он может продать монеты как минимум за 3 тысячи долларов. Поэтому во время очередной поездки в Россию Килисли спрятал монеты в тайниках в своем грузовике. Мужчина заявил, что не знал, что нарушает закон: «Поэтому я не стал заявлять их на таможне. Сожалею о содеянном».
Изъятые у Килисли 10 800 монет общей стоимостью 162 тыс. манатов были признаны вещественным доказательством по делу и изъяты с применением специальной конфискации.