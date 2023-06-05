Гянджинский суд сжалился над обвиняемым в контрабанде турком

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу гражданина Турции 59-летнего Мехмета Килисли, обвиняемого в контрабанде.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности тот факт, что подсудимый искренне раскаялся в содеянном, что он потерял дом в результате землетрясения в турецкой провинции Хатай, и что некоторые его близкие стали жертвами природного бедствия, и назначил ему денежный штраф в размере 2000 манатов.

Как сообщает haqqin.az, Килисли пытался незаконно транзитом провезти через территорию Азербайджана различные изделия из металла на 176 тыс. манатов - золото, серебро, медные монеты, подсвечники и т.д. - с целью их реализации на московском рынке Food City. Контрабанду он спрятал в различных тайниках в своем грузовом автомобиле Mercedes-Benz.

Килисли был задержан в прошлом году на территории таможенного поста «Гырмызы Кёрпю», таможенники изъяли контрабандные товары. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о контрабанде, ему запретили покидать территорию Азербайджана на время следствия.